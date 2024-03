Polizeieinsatz Samstagnachmittag in einer Wohnhausanlage in Spittal an der Drau: Es war gegen 14.30 Uhr, als eine Frau den Polizeinotruf alarmierte. Die 34-Jährige gab an, dass ein ihr unbekannter Mann ihre unversperrte Wohnung betrat, sie würgte und versucht habe, sie zu küssen. Der Frau gelang es, den Mann abzuwehren, worauf dieser die Wohnung verlassen habe. Die zweijährige Tochter war während dieses Vorfalls in der Wohnung. Die 34-Jährige wurde durch die Attacke des Mannes leicht verletzt.