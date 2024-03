Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für eine Karriere bei der Polizei, während andere Branchen mit Nachwuchsproblemen kämpfen. Insbesondere die Polizei in Kärnten erlebt derzeit einen regelrechten Bewerbungsansturm. „Wir sind in der komfortablen Lage, jeweils unter den besten Kandidatinnen und Kandidaten auswählen zu können“, sagt Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß. 56 Anwärterinnen und Anwärter starteten am Freitag in Krumpendorf mit der Grundausbildung. Für den Kurs gab es dreimal so viele Interessenten (116 Männer, 65 Frauen) wie Plätze.