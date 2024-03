Die Tür geht auf und es offenbart sich ein Zimmer mit atemberaubender Aussicht auf Berge, Wälder und einen blauen Himmel. 3,3 Millionen Menschen haben sich dieses Video auf TikTok schon angeschaut, mehr als 211.000 haben es mit einem „Gefällt mir“ versehen – und träumen seitdem vielleicht von einem Urlaub in der schmucken Herberge; der Dolomitenhütte in Tristach in Osttirol.