Für einen 37-jährigen Serben endete am Samstag eine Autofahrt in der Justizanstalt Klagenfurt. Es war 10.15 Uhr, als eine Polizeistreife der Fremden- und Grenzpolizei Kärnten West Verkehrskontrollen in Villach durchführten. Dabei hielten die Beamten einen Pkw-Lenker an. Der Mann wies sich mit einem slowenischen Führerschein und einem slowenischen Personalausweis aus.

Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass es sich bei den Dokumenten um Totalfälschungen handelte. Lediglich die eingetragenen Personendaten stimmten mit der angehaltenen Person überein. Eine Überprüfung der Personendaten in polizeilichen Anfragesysteme habe ergeben, dass es sich bei dem Mann zweifelsfrei um einen 37-jährigen serbischen Staatsbürger handelt. Derzeit ist der Mann im Bezirk Baden in Niederösterreich wohnhaft. In seinem Fahrzeug führte der 37-Jährige mehrere Werkzeuge, wie Bolzenschneider, Schraubenzieher und ähnliches mit.

Werkzeug sichergestellt

„Aufgrund mehrerer Verurteilungen wegen vergangener Einbruchsdiebstählen und der Totalfälschungen ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Festnahme und die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Werkzeuge wurden von den Beamten sichergestellt. Eine Überprüfung, ob diese Werkzeuge bei Straftaten verwendet wurden, wird im Zuge einer kriminalpolizeilichen Untersuchung festgestellt werden.