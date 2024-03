Ein Kärntner Dealer-Paar und ein serbischer Drogen-Händler sind in Kärnten aufgeflogen. Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Villach führten seit Oktober 2023 Ermittlungen gegen einen Villacher (26) und dessen Freundin (25) wegen des Verdachtes des Suchtgifthandels. Es wurde vermutet, dass beide Heroin und Kokain aus Slowenien beziehen und zumindest in Kärnten gewinnbringend weiterverkaufen. Die Polizei konnte den Lieferanten, einen 29-jährigen serbischen Staatsbürger, ausforschen. Am Montag wurde das Trio auf einem Parkplatz in Klagenfurt auf frischer Tat beim Suchtgifthandel ertappt und festgenommen.

Dem Serben wurde Verkauf von Heroin nachgewiesen, dem Villacher der Verkauf von Kokain, morphinhaltigen Tabletten und Cannabiskraut. Außerdem fand man Heroin und mehrere tausend Euro Bargeld.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden die beiden Männer in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Frau wird auf freiem Fuß angezeigt.