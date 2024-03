2001 war die Welt noch in Ordnung. Zumindest für Egisto Ott. Der Kärntner war Spezialattaché des Innenministeriums an Österreichs Botschaft in Rom. Er unterstützte heimische Sicherheitsdienststellen in Italien bei Ermittlungen mit Österreichbezug. „Persönliche Beziehungen sind wichtig, um die Dinge voranzutreiben“, sagte Ott über seine Arbeit in Italien.