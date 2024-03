In Wolfsberg geriet am Mittwochabend der Pkw eines 23-jährigen Lenkers während der Fahrt aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Der Wolfsberger konnte das Fahrzeug gerade noch in eine Hofzufahrt lenken und die Feuerwehr verständigen. Der Brand wurde von 13 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan gelöscht. Am Pkw entstand Totalschaden.