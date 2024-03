Einen medizinischen Notfall hatte ein Villacher kürzlich in einem Mehrfamilienhaus in der Maria Gailer Straße. Der Mann wurde vom Notarzt wiederbelebt sowie stabilisiert und sollte ins LKH transportiert werden. Das Problem: Der Patient wiegt 193,5 Kilo, herkömmliche Tragen und Krankentransporte sind für diese Gewichtsklasse ungeeignet. Angesichts der besonderen Umstände und der beengten Platzverhältnisse wurden zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert. Die Hauptfeuerwache Villach rückte mit einer Schwerlasttrage an, die 2500 Euro kostet und auf bis zu 1000 Kilo zugelassen ist. Weil der Stiegenaufgang zu schmal war, erfolgte die Bergung übers Kellerfenster. Acht Mann transportierten den Patienten zum Krankenwagen, wo die Liege mit einem Gurtsystem am Boden fixiert wurde. Der Transport ins LKH glückte.