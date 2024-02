Technik, Wissenschaft, Industrie: diese Bereiche machen uns das Leben in vielerlei Hinsicht leichter – und gemütlicher. Warum zu Fuß gehen, wenn man auch in die Straßenbahn steigen kann? Wieso Treppen steigen, wenn der Lift doch viel schneller ist? Dazu kommt: In unserer Leistungsgesellschaft sind wir ständig auf Anschlag. Und daher umso mehr froh, wenn wir Aufgaben abgeben können. Warum also kochen, wenn man sich Pizza liefern lassen kann?