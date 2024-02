Für den morgigen Dienstag kündigt sich die bisher wohl spannendste Regierungssitzung der aktuellen SPÖ-ÖVP-Koalition an. Fehlende Beschlüsse in der Causa Kinderfreunde, die den Verein nahe an die Insolvenz gebracht haben, sollen nachgeholt werden. Es geht um 1,2 Millionen Euro, die die Kinderfreunde der Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) schulden. Doch ganz so einfach wird man die Sache nicht vom Tisch bekommen.

Wie aus ÖVP-Kreisen zu hören ist, sieht man derzeit keine Möglichkeit, um den Akt einfach so durchwinken zu können. Zu viele Fragen seien offen. Auch der Umstand, dass der SPÖ-nahe Verein ein Quartiert in Ferlach mit Essen von einer Wiener Firma beliefern lässt, bei der Kinderfreunde-Geschäftsführer Reinhold Eckhardt bis vor zwei Jahren ebenfalls Geschäftsführer war, hinterlässt nach außen hin kein gutes Bild. Damit gibt es wohl nur eine Möglichkeit: Die Abstimmung wird vertagt. Dass die SPÖ die beiden ÖVP-Regierungsmitglieder Martin Gruber und Sebastian Schuschnig überstimmt, scheint ausgeschlossen. In der Koalition gilt das Einstimmigkeitsprinzip.