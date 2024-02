Wie die Polizei bestätigt, ist es am Samstagnachmittag bei einem Fußballspiel in St. Veit zu einem Unfall gekommen. In der Jacques-Lemans-Arena trafen zwei Mannschaften im Rahmen des Wintercups aufeinander. Bei einem Zweikampf soll ein Stürmer einem Tormann das Knie ins Gesicht gerammt haben. Der Spieler wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt.

Der Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Crew flog den Verletzten ins Krankenhaus nach Klagenfurt.