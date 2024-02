Jährlich erkranken in Österreich etwa 5000 Menschen an Darmkrebs. Die Neuerkrankungsrate in Kärnten liegt im Österreich-Vergleich an vierter Stelle mit 50,5 Neuerkrankungen auf 100.000 Personen. Jährlich sterben rund 135 Kärntnerinnen und Kärntner an den Folgen der Krankheit, in Österreich sind es 2000. Dabei gehöre Darmkrebs zu den wenigen Krebserkrankungen, deren Entstehung man vermeiden könne, sagen Experten. Denn dieser entstehe durch Polypen an den Darmwänden., die, wenn sie rechtzeitig entdeckt werden, leicht entfernt werden können.

„Ein Darmpolyp wächst etwa fünf Jahre an der Darmwand, bevor er bösartig wird und in das Körperinnere wächst. In diesen fünf Jahren kann man den Polypen einfach entfernen“, erklärt Günther Malek, medizinischer Leiter des Zentrums für Integrative Medizin und Schmerztherapie Trinicum. Und Selbst wenn bei der Vorsorgeuntersuchung ein bösartiger Tumor gefunden werde, seien die Heilungschancen bei Früherkennung gut: „Rund 90 Prozent der früherkannten Darmkrebserkrankungen sind heilbar.“

Neuer Selbsttest

Die Österreichische Krebshilfe und die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie empfehlen für Männer und Frauen ab dem 45. Lebensjahr eine jährliche Darmkrebsvorsorge. Darüber hinaus gibt es einen neuen Vorsorgeselbsttest des Wiener Gesundheitsunternehmen Trignostics, mit dem man selbst eine Stuhlprobe entnimmt und diese ans Labor in Wien schickt. Bereits nach wenigen tagen erhält man ein Ergebnis. Der neue Test ist um 39 Euro im Trignostics -Online-Shop und in ausgewählten Apotheken erhältlich.