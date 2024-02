Gegen 13.30 Uhr kam es im Skigebiet Aineck Katschberg im Bereich der Gamskogelpiste ebenfalls zu einem Unfall. Eine unbekannte jugendliche Skifahrerin kollidierte mit einem 61-jährigen Mann aus dem Bezirk Leibnitz, wodurch beide stürzten. Die Skifahrerin blieb bei der Kollision unverletzt.

Der 61-Jährige bat sie und ihre Begleitung an der Talstation des Gamskogelexpress die Rettung zu verständigen und ihre Daten zu hinterlassen. Zwar informierte sie den Liftwart, der dann die Pistenrettung verständigte, ihr Daten gab sie allerdings nicht bekannt. Der 61-jährige Mann wurde am Oberarm verletzt, wurde von der Pistenrettung erstversorgt und begab sich anschließend in weitere ärztliche Behandlung.