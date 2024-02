Ein 14-jähriger Tscheche fuhr am Mittwoch gegen 13.10 Uhr mit seinen Skiern im Snowpark am Nassfeld die Wulfenia-Abfahrt hinunter. Als er über einen Kicker sprang, verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Beim Aufprall brach ein Ski und die Bindung löste sich.

In der Nähe machte eine Vierjährige mit ihrem Vater - ebenfalls Tschechen - am Pistenrand gerade eine kurze Pause. Das Mädchen wurde von der weggebrochenen Bindung und vom Ski des 14-Jährigen am Rücken getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde von der Pistenrettung geborgen und zum Notarzthubschrauber ARA 3 gebracht. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das Mädchen ins ELKI im Klinikum Klagenfurt geflogen.