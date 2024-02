Am Mittwoch gegen 13 Uhr schlägerten ein 61-jähriger Völkermarkter und ein 62-jähriger Klagenfurter Holz in einer Waldparzelle in der Gemeinde Bleiburg. Beim Fällen eines etwa 50 Zentimeter dicken Baumes mit einer Motorsäge fiel dieser nicht in die gewünschte Richtung. Der Baum blieb auf einem angrenzenden Baum hängen, rutschte dann nach unten und klemmte die Beine des 62-jährigen Mannes zwischen anderen Baumstümpfen ein.

Der Völkermarkter konnte den 62-Jährigen mit der Motorsäge befreien und die Einsatzkräfte verständigen. Der Klagenfurter erlitt schwere Verletzungen der Beine und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.