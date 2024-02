Schwerer Arbeitsunfall Mittwochvormittag in Spittal. Ein 46-jähriger Arbeiter aus der Steiermark war im Zuge von Bauarbeiten in einem Kavernenkraftwerk auf ein Podest gestiegen. Aus bislang unbekannter Ursache gab einer der Pfosten nach. Der Arbeiter verlor das Gleichgewicht und stürzte in einen offenen Schacht vier Meter ab.

Der Mann wurde von Arbeitskollegen geborgen und vom Rettungshubschrauber RK1 in das Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht.