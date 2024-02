Schwerer Unfall am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in Großkirchheim. Ein 12-Jähriger hatte einen selbstgebauten Sprengkörper aus mehreren Feuerwerkskörpern der Kategorie F1 im Garten seines Wohnhauses gezündet. Der Sprengkörper detonierte in der Hand des Buben und riss ihm laut ersten Meldungen mehrere Finger der linken Hand ab.

Der 12-Jährige konnte zurück ins Haus zu seiner Mutter laufen, die die Rettung rief. Nach Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C7 wurde der Schwerverletzte ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.