Partystimmung am Faschingsdienstag endete in Klagenfurt mit einem Verletzten. Gegen 21.30 Uhr stahl ein 24-Jähriger einer 18-jährigen Frau in Klagenfurt eine Wodkaflasche. Daraufhin soll die Klagenfurterin den Mann verfolgt und umgestoßen haben. Der Mann stürzte und die Flasche ist dabei zerbrochen. An den Scherben der Flasche verletzte sich der Mann unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das LKH Klagenfurt gebracht. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt, sie nahm aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Nach Abschluss der Erhebungen werden beide beteiligten Personen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.