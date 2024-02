Zu einem Vorfall ist es am Dienstag beim traditionellen Faschingsumzug in Griffen gekommen. Gegen 15 Uhr wollte eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Villach, die in einer Schaukel saß, ihrem Lebensgefährten einen Kuss geben. Der Mann befand sich im Gegenverkehr auf einem anderen Umzugswagen.

„Die Schaukel war an einer Kleinbaggerschaufel aufgehängt. Der Kleinbagger wiederum stand auf einer Plattform, die an der Front eines Traktors montiert war“, heißt es im Polizeibericht. Die Baggerschaufel wurde in Richtung des Mannes geschwenkt. Beim Zurückschwenken der Schaufel geschah es dann: Die Frau fiel aus der Schaukel und auf den Boden. Die 44-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.