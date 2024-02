Polizei und Rotes Kreuz warnen in Kärnten vor falschen Spendensammlern. Zwei Männer, sie sollen zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, läuteten Montag am späten Nachmittag in Klagenfurt bei mehreren Wohnungen. Die beiden gaben sich als Rot-Kreuz-Mitarbeiter aus und baten um Spenden. „Beide trugen einen roten Pullover mit einem gefälschten bzw. nachgemachten Aufnäher, welcher ein Rotes Kreuz auf weißem Hintergrund darstellte. Jedoch fehlte die Aufschrift ,Österreichisches Rotes Kreuz‘, welche auf gewöhnlichen Uniformen zu sehen ist“, so die Landespolizeidirektion in einer Aussendung am Abend.

Die beiden falschen Spendensammler läuteten auch bei einem echten Rot-Kreuz-Mitarbeiter, diesem fiel der versuchte Betrug natürlich sofort auf. Als der 64-Jährige sein Handy holte, um die Polizei zu rufen, flüchteten die unbekannten Männer. Eine Fahndung verlief negativ. Laut Rotem Kreuz würden echte Mitarbeiter zwar auch Spenden sammeln, jedoch führen diese ein Tablet mit sich und nehmen niemals Bargeld an.

Täterbeschreibung

Einer der Täter soll nordafrikanischer Abstammung sein, er sprach gebrochenes Deutsch, war schlank und trug eine schwarze Hose. Zum zweiten Täter sind keine Details bekannt, er hielt sich im Hintergrund.