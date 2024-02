Am Mittwoch gegen 8.35 Uhr kam eine 57-jährige Niederösterreicherin mit ihren Pkw, von Feldkirchen kommend, auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug prallte frontal gegen das Auto einer 53-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land. Durch den Anprall wurde das Fahrzeug der 53-Jährigen über die Straßenböschung in das angrenzende Feld katapultiert. Die beiden Lenkerinnen wurden nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit leichten Verletzungen in das LKH Villach verbracht.

Die Aufräumarbeiten wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Treffen und die Straßenmeisterei durchgeführt. Ein bei beiden durchgeführter Alkotest verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.