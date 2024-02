Ein im Bezirk St. Veit lebender 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger fuhr am Freitag kurz nach 9 Uhr mit seinem Pkw in St. Veit an der Glan in Richtung Innenstadt. Eine Polizeistreife wollte ihn anhalten, da die Beamten sahen, dass der Mann mit seinem Handy hantierte. Der 39-Jährige hielt allerdings nicht an und setzte während seiner Flucht noch weitere Verwaltungsübertretungen.

Den Polizeibeamten gelang es nach wenigen Minuten, den Mann im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan anzuhalten. Dabei wurde der 39-Jährige aggressiv, ließ sich trotz mehrfacher Abmahnung nicht beruhigen und wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Nachdem er sich etwa eine halbe Stunde später beruhigt hatte, wurde er wieder freigelassen. Der Deutsche besitzt keine Lenkberechtigung und wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft St. Veit angezeigt. Ein Alkotest verlief negativ.