„Gente di Grado“ – „Menschen aus Grado“ lautet das Motto der Fotoausstellung von Manfred Schusser. Der Kärntner Fotograf ist, wie viele seiner Landsleute, seit Jahrzehnten ein großer Fan des beliebten Urlaubsortes an der Adria und hält seit jeher die atemberaubende Schönheit von Grado in seinen Bildern fest. „Aber meistens sieht man das Meer, auch tolle Nachtaufnahmen, weil dort das Licht nachts ganz besonders ist, mache ich gerne“, erzählt der Feldkirchner.

Pfarrer Don Mauro © Manfred Schusser

Was er bei seinen Besuchen in der norditalienischen Stadt auch schätzt, sind die vielen interessanten Menschen, die einem dort begegnen – vom Schuster über die Modeverkäuferin bis hin zum Pfarrer: „Aber diese sieht man viel zu selten auf den Bildern.“ So kam ihm die Idee zur Ausstellung, die auch schon im Hotel Astoria in Grado zu sehen war und sich großer Beliebtheit erfreut hat.

Alla Lyssenko von der Modeboutique CLIK Abbigiamento © Manfred Schusser

Eröffnung und Buchpräsentation

Nun holt der gebürtige Lavanttaler die Menschen aus Grado nach Kärnten: Am Samstag, dem 3. Februar, wird die Fotoausstellung auf Schloss Albeck eröffnet. Ob Buchverkäuferin Carol Pizzutti von der Libreria Dante, Elektro-Unternehmerin Chiarcos Franca, Denise Pozzetto und Cincia Faccinetti von der Comune di Grado oder Künstlerin Sun Hee Moon – sie alle und weitere Gradeser wurden in ihrer gewohnten Umgebung fotografisch in Szene gesetzt. Buchautorin und Kleine Zeitung-Redakteurin Claudia Lux gibt bei der Eröffnung, die um 17 Uhr beginnt, Einblicke in die bekannten und unbekannten Ecken der Stadt: Sie stellt ihren Bestseller: „Grado: Lieblingsziel im nahen Süden“ vor.