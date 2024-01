Ungewöhnlicher Zwischen in Oberkärnten: Ein Mann (22) aus dem Bezirk Spittal/Drau fuhr am Dienstag gegen 19:50 Uhr mit seinem Auto zu einer Trafik in Spittal, um sich beim dortigen Automaten Zigaretten zu kaufen. Da beim Zigarettenautomaten bereits zwei unbekannte Männer waren, die sich seiner Meinung nach auffällig verhielten, entschied sich der 22-Jährige vorerst im Auto zu warten.

Laut um Hilfe gerufen

Plötzlich kam einer der Unbekannten zum Auto, klopfte mit einem Butterfly-Messer gegen die Fensterscheibe und riss die Fahrertür auf. Dann bedrohte er den 22-Jährigen mit den Worten „I bring di um!“. Der Mann schrie laut nach Hilfe, worauf der zweite, zuerst beim Automaten wartende, Unbekannte auf seinen Bekannten zuging und ihn vom Fahrzeug wegzog. Daraufhin gingen die beiden Männer davon. Der 22-Jährige verständigte die Polizei.

Vom Mann mit dem Messer gibt es folgende Beschreibung: 25 bis 30 Jahre alt, Vollbart bzw. Dreitagesbart, stämmige Statur. Er trug eine Camouflage-Hose und einen dunklen Pullover und wurde vom zweiten Mann mit dem Vornamen Kevin angesprochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Spittal/Drau (059 133 – 2220) oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.