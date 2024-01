Evakuierung eines Mehrparteienhauses nach Kellerbrand. Dienstag gegen 9.15 Uhr kam es im Heizraum eines Mehrparteienhauses in Arnoldstein aus derzeit unbekannten Gründen zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Bewohner das Haus nicht mehr verlassen.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Arnoldstein, Siebenbrünn-Riegersdorf, Seltschach und Thörl-Maglern wurden drei Personen und drei Hunde mit einer Drehleiter aus dem dritten Stock geborgen. Zwei Bewohner wurden von den Einsatzkräften - unter Einsatz von schwerem Atemschutz - über das Stiegenhaus evakuiert.

Danach konnte der Brand rasch gelöscht und der Rauch mit einem Ventilator aus dem Stiegenhaus und dem Keller entfernt werden. Die Bewohner konnten nach Begutachtungen durch die Feuerwehr und Polizei wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden am Gebäude sowie an der Heizanlage.

Brand in Hohenthurn

Um 11.30 Uhr mussten die Freiwilligen Feuerwehren Hohenthurn und Thörl-Maglern erneut zu einem Brandeinsatz. Eine 79-jährige Pensionistin alarmierte die Feuerwehr, dass der Brandmelder im ersten Stock Hauses in Hohenthurn in den derzeit unbewohnten Räumlichkeiten ihres 50-jährigen Neffen ausgelöst wurde und sie auch Brandgeruch wahrnehmen würde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Abstellraum in Brand. Das Feuer konnte zwar rasch gelöscht werden, aber es entstand ein Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Wegen der Löscharbeiten war die Hohenthurner Gemeindestraße für etwa 30 Minuten für den gesamten Verkehr in beide Richtungen gesperrt.