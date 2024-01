Ein besorgter Vater meldete sich am Montag gegen 18 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle Villach. Seine kleine Tochter war auf einem Parkplatz im Stadtteil Auen in seinem Pkw eingeschlossen und die Türen ließen sich von außen nicht mehr öffnen. Die alarmierte Hauptfeuerwache Villach (HFW) stellte fest, dass das Kleinkind im Kindersitz auf der Beifahrerseite saß und der Schlüssel am Fahrersitz lag

„Mittels eines speziellen Luftkissens und Kunststoffkeilen wurde von beiden Seiten versucht, die Türe so weit zu öffnen, um an den Schlüssel zu gelangen. Schlussendlich konnte mit dem von uns mitgeführten Werkzeug die hintere Türe des Pkw geöffnet und das Kind unverletzt befreit werden“ berichtet Oberbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant der HFW.

Nachdem das Mädchen befreit wurde, bekam es von den Kameraden noch ein Stofftier geschenkt. Warum sich das Fahrzeug versperrte, obwohl der Schlüssel darin lag, kann derzeit nicht gesagt werden.