Einmal wieder Kind sein, dachte sich Nadine Leopold und feierte ihren 30. Geburtstag, den sie vor drei Wochen hatte, nochmals im Walt Disney World Resort in Orlando in den USA. An ihrer Seite waren auch die beiden Supermodels Devon Windsor und Gabby Westbrook-Patrick, die ebenfalls bei dem „Mädels-Trip“ ihren Geburtstag feierte, - es war ihr 28.

Windsor (29) ist als Laufstegmodel bereits für Chanel, Prada und Dior gelaufen, Westbrook-Patrick war das erste Model samoanischer Abstammung, das auf dem Cover von Elle Australia und Marie Claire zu sehen war.

Neben den obligatorischen Selfies vor dem Disney-Schloss postete die Wolfsbergerin auch Fotos mit einer Brezel in Mickey-Maus-Form und aus einer der Achterbahnen. Vom Disneyland ging es weiter ins Universal Orlando Resort. Zudem outete sich die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal als Harry-Potter-Fan, denn auch dem Freizeitpark „The Wizarding World of Harry Potter“ rund um den weltbekannten Zauberlehrling statte sie einen Besuch ab und spazierte unter anderem durch die Winkelgasse, die fiktive magische Einkaufsstraße in London.