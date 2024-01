Im Vorjahr waren es die Malediven. Und auch heuer feierte die gebürtige Kärntnerin Nadine Leopold ihren Geburtstag nicht in ihrer neuen Heimatstadt London. „Es gibt keinen magischeren Ort als Paris“, verrät Leopold auf Instagram, welche Metropole ihre absolute Lieblingsstadt ist. Und so verwundert es nicht, dass das Topmodel just dort am 7. Jänner seinen 30. Geburtstag feierte. Mit dabei: Ehemann Andrew Barclay, ein britischer Unternehmer und Investor. Ihm hat Leopold im Jahr 2022 das Ja-Wort gegeben.

Es dürfte ein eher ruhiger „Runder“ in der Stadt der Liebe gewesen sein. Auf Instagram sah man das Ehepaar in den vergangenen Tagen beim Sightseeing (unter anderem vor dem Louvre) und beim Geburtstagsdinner zu zweit. Barclay gratulierte seiner Frau auch ganz offiziell. Auf Instagram schrieb er: „Happy Birthday to the worlds best partner in crime and wife.“ Gratulanten gab es unzählige. Auch Victoria‘s Secret Brasil war darunter. „Möge das neue Lebensjahr endloses Glück, Erfolg und alles, was du dir wünschst, bringen“, ließ man die Kärntnerin wissen.

Neben Victoria‘s Secret lief Leopold auch schon für Stardesigner wie Philipp Plein. Im Jahr 2011 war sie das Gesicht der Sommerkampagne des österreichischen Radiosenders Ö3. Es folgten Aufträge von internationalen Modemarken. Von Ende 2014 bis März 2015 war Leopold mit dem Sänger Harry Styles liiert.