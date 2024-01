Nach Kollision mit Fahrradfahrer beging Pkw-Lenker Fahrerflucht. Vergangenen Donnerstag gegen 22.50 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann in Villach mit seinem Fahrrad vom Hauptbahnhof kommend, auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptplatz. An der Kreuzung Ledergasse - Hauptplatz wurde er von einem Pkw niedergefahren, stürzte und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen.

Der Lenker des Pkw, vermutlich ein Mazda, fuhr zunächst weiter, kam kurz darauf aber an die Unfallstelle zurück. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Lenker aber wieder von der Unfallstelle. Unfallrelevante Daten wurden nicht ausgetauscht. Etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Villach (059133/26-4444) zu melden.