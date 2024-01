Der evangelischen Kirche in Kärnten/Osttirol mit 33 Pfarren und rund 44.000 Mitgliedern stehen harte Zeiten und viel Diskussionsbedarf bevor. Möglicherweise auch eine Austrittslawine. Denn das, was im Dezember von der Synode in Eisenstadt als höchstes und gesetzgebendes Gremium mit 70 geistlichen und weltlichen Delegierten mehrheitlich beschlossen wurde, hat gravierende Auswirkungen auf die Kirchenmitglieder. Der Kirchenbeitrag für 2024 wird deutlich erhöht, und zwar inflationsangepasst um 9,5 Prozent. Es könnte noch deutlich mehr werden. In der evangelischen Kirche müssen die allgegenwärtigen Teuerungen abgefedert werden, so wurde es begründet.