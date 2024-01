Aus bislang unbekannter Ursache gerieten zwei somalische Staatsbürger in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr in Streit. Der 27- und der 24-Jährige schlugen in einer Wohnung in Klagenfurt aufeinander ein.

Ein weiterer anwesender 27 Jahre alter somalischer Staatsbürger alarmierte die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme stürzte er aus eigenem Verschulden und verletze sich dabei selbst. Alle drei Männer mussten unbestimmten Grades verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Sie waren alle drei stark alkoholisiert.

Die beiden „Streithähne“ werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Körperverletzung angezeigt.