Beim Soundcheck vor dem exklusiven Studiokonzert um 18 Uhr in der Antenne Kärnten treffen wir einen entspannten und immer wieder lachenden Christ Steger, den jungen Shootingstar des Austro-Pop: „So ein intimes Konzert hat man nicht alle Tage. Normalerweise spielen wir zu sechst, heute nur zu dritt, jetzt ist aber auch die Nervosität schon etwas weniger, weil wir den Soundcheck erfolgreich hinter uns gebracht haben. Ich freue mich jetzt auf die Leute und schauen wir, dass wir sie zum Mitsingen bringen.“ Steger freut sich auf das hautnahe und intime Erlebnis mit seinen Fans im Studio des Radios: „Ich hoff, alle werden einen Spaß und eine Gaude haben und kommen dann noch öfter zu unseren Konzerten“.

Lebt seinen Traum

2020 gelang der musikalische Durchbruch, spätestens mit der Auszeichnung zum Song des Jahres gilt Steger als der junge Star des Austro-Pop in Österreich: „Ich fühl’ mich immer noch jung, bin ja erst 20, aber ich freu’ mich einfach, dass ich Musi‘ machen kann und wenn es die Leute freut, dann ist es einfach noch viel schöner“. Steger erfüllt sich mit seiner musikalischen Karriere einen Traum, er kann das machen, was ihm Spaß macht, singen und Gitarre spielen: „Und wenn ich damit die Zuhörer zum Lachen oder vielleicht auch zum Weinen bringen kann, dann ist das einfach wunderschön für mich“. Und diesen Weg will der Musiker zielstrebig fortsetzen. Derzeit viel im Studio, wo laufend Songs für das dritte Album aufgenommen werden. Im Herbst startet dann die erste „Chris-Steger-Tour“, mit drei Auftritten in Kärnten und der Steiermark.

Der 20-jährige Salzburger kommt aus dem Pongau. 2016 hat er den Kiddy Contest gewonnen und im Jahr 2020 konnte er seinen großen Durchbruch mit dem Hit „Zefix“ feiern. Dieser wurde 2021 bei der Amadeus Verleihung sogar als Österreichs Song des Jahres ausgezeichnet. Inzwischen hat er bereits sein zweites Album „Koa Garantie“ veröffentlicht. Zu seinen Markenzeichen gehört eine kurze Lederhose, die er in den Musikvideos und bei Auftritten trägt, und das Singen im Dialekt.