Mehr als 800 Spiele in der höchsten österreichischen Eishockeyliga hat Martin Schumnig absolviert, mehr als 100 Matches im Nationalteam und acht Weltmeisterschaften. Jetzt, nachdem er beim KAC nach vier Meistertteln ausgemustert wurde und in Linz seine sportliche Karriere beendet hatte, heuerte die Rotjacken-Legende in der Gesundheitsabteilung des Landes an. Geleitet wird diese von einem ausgewiesenen Villach-Fan, Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ).