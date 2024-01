Aus bislang unbekannten Gründen kam es am späten Freitagabend gegen 22.15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Industriebetrieb in Möllbrücke. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die dabei aktivierte, automatische CO₂-Löschanlage verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Sachsenburg, Möllbrücke und Obergottesfeld sowie die Betriebsfeuerwehr Hasslacher führten Erkundungen mit Atemschutztrupps durch. Sämtliche Mitarbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde daher niemand. Es entstand ein Sachschaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe.