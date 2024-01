Angesichts der Schneefälle in Kärnten waren am Freitag die meisten Verkehrsteilnehmer wesentlich langsamer als mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Nicht so ein 47-jähriger bosnischer Staatsangehöriger.

Um 14 Uhr raste der Lenker auf der Drautal Bundesstraße (B 100) an einer Polizeistreife vorbei, die nahm wegen seiner gefährlichen Fahrweise die Verfolgung auf. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h wurde dabei vom Lenker um 80 bis 85 km/h überschritten. Der 47-Jährige konnte schließlich beim Verkehrskontrollplatz Steinfeld von der Polizei angehalten werden, dabei gab er an, er habe nicht bemerkt, dass er zu schnell gefahren sei.

Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung vor Ort eingehoben.