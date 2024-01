Laut dem neuen EU-Geldwäschegesetz sind in Zukunft Barzahlungen über 10.000 Euro verboten. Österreicher gelten im Vergleich zu anderen Europäern als Verfechter des Bargelds. Daher wundert es auch kaum, dass man hier diesem Gesetz eher kritisch gegenübersteht. Auch in Online-Foren wird heftig darüber diskutiert. Wir haben uns umgehört und gefragt: Was halten Sie vom neuen Gesetz und sind Sie ein Verfechter des Bargeldes?