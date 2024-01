Am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen eine 36-jährige Frau begonnen. Der Kärntnerin wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober absichtlich in einen entgegenkommenden Kleintransporter gerast zu sein. Nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion des Unfallgegners konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden, der andere Lenker erlitt lediglich leichte Verletzungen. Ein Urteil wurde für den Nachmittag erwartet.

Staatsanwältin Sandra Agnoli erklärte in ihrem 15-minütigen Anklagevortrag, warum es trotz der nur leichten Verletzungen des Opfers zu einer Mordanklage gekommen ist: „Auch wenn es keine typische Motivation hinter der Tat gibt und die Angeklagte das Opfer zufällig auswählte, wurde der Tod eines Menschen in Kauf genommen. Sie hat sich nicht gewünscht, dass er stirbt, aber es war ihr egal. Das nennt sich bedingter Vorsatz.“ Dass es nur zu einer Streifkollision gekommen ist, sei lediglich dem entgegenkommenden Fahrzeuglenker zu verdanken. Als die Angeklagte plötzlich auf die Gegenfahrbahn wechselte, bremste das Opfer sofort und lenkte sein Fahrzeug in Richtung Straßengraben.

Schwere Depressionen

Philipp Tschernitz, der Verteidiger der 36-Jährigen, verwies auf die psychische Erkrankung seiner Mandantin. Diese hätte sich zum Tatzeitpunkt in einer schweren depressiven Episode befunden, weshalb der bedingte Vorsatz nicht gegeben gewesen sei. Die Angeklagte sei nicht des versuchten Mordes, sondern der groben fahrlässigen Körperverletzung schuldig. Hierzu wäre sie auch geständig.