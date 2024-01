Ein 30-jähriger rumänischer Leiharbeiter aus dem Bezirk Wolfsberg verletzte sich am Montagnachmittag bei Schneidearbeiten mit einem Winkelschleifer in einem Betrieb in der Marktgemeinde Klein St. Paul. Er durchtrennte ein 500 kg schweres Metallrohr, wobei ihm der abgetrennte Teil auf den linken Fuß fiel. Er wurde trotz Tragens von Sicherheitsschuhen mit Stahlkappe unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.