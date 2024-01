Am 18. November des Vorjahres kam es nach einem Krampuslauf in Sachsenburg im Partyzelt zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine Besucherin. Die 43-jährige Sachsenburgerin wurde dabei - vermutlich mittels Faustschlägen - schwerst verletzt. Sie erlitt mehrere Brüche und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Seitdem liefen die Ermittlungen vonseiten der Polizei auf Hochtouren. Weil sich die Betroffene an nichts mehr erinnern konnte, startete die Bartlgruppe einen Zeugenaufruf.