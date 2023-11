Der mysteriöse Vorfall, der sich am Samstag nach einem Krampuslauf in einem Partyzelt in Sachsenburg in Oberkärnten abgespielt hat, beschäftigt weiterhin die Polizei. Wie berichtet, musste gegen Mitternacht eine Besucherin wegen schwerer Kopfverletzungen in das Landeskrankenhaus Lienz gebracht werden. Wie genau es dazu gekommen ist, ist nach wie vor nicht geklärt. „Wir führen aktuell umfassende Ermittlungen durch. Diese gestalten sich aber sehr schwierig, weil sich die Dame an nichts erinnern kann, und auch sonst keiner der Besucher im Festzelt etwas gesehen hat“, sagt Lisa Sandrieser von der Pressestelle der Landespolizeidirektion.

Die Polizei geht nach jetzigem Ermittlungsstand aber davon aus, dass die 43-jährige Sachsenburgerin von einem unbekannten Täter verletzt worden ist. Über ihren Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt, sie soll aber mittlerweile in ein anderes Krankenhaus überstellt worden sein und dort demnächst operiert werden.

Ob der Täter maskiert gewesen ist, kann die Polizei derzeit weder bestätigen noch dementieren. Zu der besagten Uhrzeit sollen sich noch rund 900 Gäste im Partyzelt aufgehalten haben. Beim Krampuslauf selbst waren rund 2000 Besucher und 300 Perchten vor Ort.

Nachdem der Veranstalter, die „Sachsenburger Partl“, bereits am Montag einen Zeugenaufruf über Facebook gestartet hat, bittet nun auch die Polizei um Hinweise an die Polizeiinspektion in Möllbrücke unter der Nummer 059-133 2229.