In der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg an, dass er in Wolfsberg von drei zufällig vorbeikommenden unbekannten Männern bedroht und geschlagen wurde. Sie wollten von ihm Bargeld für eine Taxifahrt bekommen. Erst als er sich wehrte und drohte, die Polizei zu rufen, sollen die Männer von ihm abgelassen haben und seien geflüchtet. Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief negativ.

Nach weiteren Ermittlungen und einer neuerlichen Einvernahme am Dienstag gestand der 18-Jährige, den versuchten Raub erfunden zu haben. Als Motiv gab er an, dass er wütend gewesen sei, weil er zu Fuß nach Hause gehen musste. Der 18-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt.