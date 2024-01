Am Dienstag kam es auf den Skipisten in Kärnten zu zahlreichen Unfällen. In einem Fall flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den verletzten Skifahrer zu kümmern.

Gegen 10 Uhr fuhr ein 80-jähriger Mann aus Villach im Skigebiet Gerlitzen (Gemeinde Treffen, Bezirk Villach/Land) die Gipfelabfahrt Nr. 1 talwärts. Auf Höhe der Bergstation der Pöllingerbahn auf 1750 Meter Seehöhe wurde der Mann von einem unbekannten Skifahrer von hinten gerammt und stürzte. Der unbekannte Skifahrer hielt zwar etwa 20 Meter weiter unten an, fuhr dann aber ohne sich um den im Schnee liegenden 80-Jährigen zu kümmern weiter. Der Villacher erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Pistenambulanz zur Kanzelbahn Mittelstation und in weiterer Folge mit der Rettung ins LKH Villach verbracht.

Helm zerbrochen

Nur eine Dreiviertelstunde später fuhr ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land auf der Gerlitzen die Klösterleabfahrt 2 auf einer Seehöhe von etwa 1500 Meter talwärts. Bei der Zufahrt zur Klösterle Mittelstation verkantete er mit seinen Skiern und stürzte. Der 64-Jährige blieb im Schnee liegen und war etwa zehn Minuten bewusstlos. Helfende Skifahrer verständigten die Pistenrettung. Der Verunfallte wurde mit schweren Verletzungen mittels Seils geborgen und mit dem Hubschrauber ins LKH Villach geflogen. Der Sturz war derart heftig, dass der Helm, den der 64-Jährige trug, in zwei Teile zerbrach.

Nur fünfzehn Minuten später kam es zum nächsten Unfall auf der Gerlitzen. Eine 58-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann aus Deutschland fuhren in einer geführten Skigruppe auf der Neugartenabfahrt Nr. 10 talwärts. Bei einer Einzelfahrt über eine kurze Strecke stellten sich die Skifahrer am Pistenrand auf. Der 47-Jährige, der als letzter losfuhr, verlor bei der Einreihung die Kontrolle über seine Skier und kollidierte mit der am Pistenrand stehenden 58-jährigen Frau. Beide stürzten, wobei die Frau unbestimmten Grades verletzt wurde. Sie wurde vom Hubschrauber ALPIN 1 in das LKH Villach geflogen. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

Goldeck

Eine 15-jährige deutsche Staatsangehörige fuhr gegen 13 Uhr im Skigebiet Goldeck (Gemeinde Baldramsdorf, Bezirk Spittal/Drau) im Bereich der Schlepplifte unter der Bergstation talwärts. Dabei stürzte sie wegen des Glatteises und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am linken Bein zu. Sie wurde vom Rettungshubschrauber AR3 ins LKH Villach geflogen.