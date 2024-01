Zeugen riefen nach verdächtigen Wahrnehmungen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Spittal an der Drau die Polizei. Gegen 4 Uhr wurde eine Person im Bereich des Bahnhofs einer Personskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann, einen 27-jährigen Ungarn, ein fremdenpolizeilicher Festnahmeauftrag besteht. Er wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Spittal/Drau gebracht.

Etwa gegen 7 Uhr wurde die Polizei zu einem Diebstahl in Spittal/Drau gerufen, eine Bauchtasche mit Geldbörse und Dokumenten wurde aus einem unversperrten Pkw entwendet. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Diebstahl vom festgenommenen Ungarn verübt wurde. Die Bauchtasche konnte in einem Mülleimer in der Bahnhofshalle gefunden werden.

Der Ungar wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt. Die weitere Amtshandlung übernimmt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. An die Staatanwaltschaft Klagenfurt ergeht die Anzeige wegen Diebstahls und Urkundenunterdrückung.