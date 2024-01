In Klagenfurt findet diesen Jänner zum ersten Mal seit November 2018 eine „Promotio sub auspiciis Praesidentis rei publicae“ statt. Diese Ehre wird Wolfgang Lattacher (32) zuteil: Er ist Mitarbeiter am Institut für Innovationsmanagement und Unternehmensgründung und beschäftigt sich mit Geschäftsmodellinnovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, teilte die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt am Dienstag mit.

Lattacher interessierte sich schon früh in seiner schulischen Laufbahn für Wirtschaft: „Mich hat immer schon fasziniert, wie jemand erfolgreich ein Unternehmen aufbaut oder führt und Verantwortung im positiven Sinn übernimmt.“ Nach dem Besuch des BG/BRG Lerchenfeldstraße und der Handelsakademie in Klagenfurt absolvierte er das Bachelorstudium „Wirtschaft und Recht“ an der Universität Klagenfurt. Danach setzte er mit dem Masterstudium fort, in dessen Rahmen er auch einen Auslandsaufenthalt in Harvard verbrachte und schloss 2022 sein Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ab.

„Aus kritischen Situationen lernen“

In seiner Doktorarbeit beschäftigte sich Lattacher mit unternehmerischem Lernen: „Wir lernen immer, aber aus kritischen Situationen lernen wir besonders nachdrücklich. Wenn Unternehmerinnen oder Unternehmer scheitern, ist das oft ein Ausgangspunkt für einen individuellen Entwicklungsprozess, der später auch wieder zu unternehmerischem Erfolg führen kann“, so Lattacher, der hierbei auf internationale Unterschiede aufmerksam macht: Hierzulande sei das unternehmerische Scheitern noch oft negativ konnotiert, während es beispielsweise in den USA eher Vorteil als Hindernis sei. Lattachers Arbeit dreht sich um Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Unternehmertum. Man brauche stets das Dreigespann der Nachhaltigkeit: „ökonomisch, ökologisch und sozial. Erfolgreich wird heute nur, wer es schafft, Natur und Umwelt zu schützen, über erwirtschaftete Gewinne Arbeitsplätze zu sichern und die Entwicklung der Region und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick zu behalten.“

Lattacher feiert seine Promotion am 22. Jänner. Voraussetzung für eine „Promotio sub auspiciis Praesidentis rei publicae“ sind unter anderem der Abschluss aller Oberstufenklassen mit ausgezeichnetem Erfolg, die Ablegung der Matura mit Auszeichnung sowie die Beurteilung sämtlicher Diplom- und Rigorosenprüfungen mit „Sehr gut“.