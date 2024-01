Das Klinikum Klagenfurt hat einen neuen Primar: Bernhard Petritsch hat mit 1. Jänner die des Institutes für Diagnostische und Interventionellen Radiologie übernommen. „Ich will die Radiologie im Klinikum stärken und Bereiche unseres Faches, wie etwa die kardiovaskuläre Bildgebung oder die Kinderradiologie ausbauen und den wichtigen interventionellen Bereich unseres Institutes mit einem Expertenteam weiterführen“, sagt Petritsch. Der gebürtige Grazer mit Kärntner Wurzeln, der nach seinem Medizinstudium in Graz an Kliniken in Deutschland tätig war, will seine „Expertise für die Kärntner Patienten“ in Klagenfurt einbringen. Die vergangenen Jahre arbeitete Petritsch als leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Würzburg in Bayern, so der Krankenanstaltenbetreiber Kabeg in einer Aussendung.