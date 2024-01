Seit rund vier Monaten hängt das Plakat vor einem Geschäftslokal in der Klagenfurter Innenstadt. Seit vier Monaten fahren Tag für Tag Tausende Menschen daran vorbei. Doch nun erregte das freizügige Poster das Gemüt einer Person zu sehr und diese schaltete den Werberat ein. „Es handelt sich schließlich um ein Perückeninstitut und nicht um ein Bordell, wie man auf den ersten Blick meinen könnte“, so die Kritik. Weiter heißt es darin: „Da die Kundinnen oft Frauen sind, die durch Krankheiten und Chemotherapie ihre Haare verloren haben, finde ich das Sujet besonders widerwärtig.“

Dass Janin Baumann mit dem Plakat provozieren würde, war ihr bewusst. Sie dachte nur nicht, dass es so lange dauern würde. Darauf zu sehen ist übrigens sie selbst. „Dahinter steckt aber eine tiefgründigere Botschaft und nicht nur eine nackte Frau auf Knien“, sagt sie. „Man muss keine Haare haben, um sich sexy, weiblich und erotisch zu fühlen. Auch wenn uns das in Werbungen und auf Social Media immer gezeigt wird.“ Und Baumann weiß, wovon sie spricht, denn auch sie verlor ihre Haare aufgrund einer Krankheit. „Ich möchte meinen Kundinnen, aber generell allen Menschen, einen Anstoß geben, sich ein bisschen was zu trauen“, so die Geschäftsführerin. Natürlich müsse nicht jede gleich „nackig“ auf einem Plakat in der Hauptstraße posieren, „aber man kann ja damit anfangen, sich vor seinen Freunden auch einmal ohne Haare zu zeigen.“