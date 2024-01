Schwerer Skiunfall in Bezirk Lienz: Am Donnerstag gegen 11 Uhr fuhr ein tschechischer Skifahrer (15) im Skigebiet Zettersfeld auf der Piste 4. Dabei kam er aus unbekannter Ursache über den Pistenrand hinaus und prallte gegen eine Schneekanone. Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.