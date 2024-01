Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr eskalierte in Klagenfurt ein Streit zwischen Nachbarn. Ein 27-jähriger in Klagenfurt lebender Somalier suchte seinen Nachbarn, einen 55-jährigen in Klagenfurt lebenden Slowenen, auf. Dieser hatte ihm zuvor versprochen, dessen Heizung für zwanzig Euro zu reparieren. Da die Heizung jedoch nie repariert wurde, verlangte der Somalier sein Geld zurück.

Schließlich ging der Slowene mit einem Messer in der Hand auf den in der Tür stehenden 27-Jährigen los. Er drohte ihm, dass er ihn abstechen werde, wenn er die Wohnung nicht verlassen würde. Der 27-Jährige floh daraufhin aus dem Mehrparteienhaus und verständigte die Polizei.

Der 55-Jährige bestritt gegenüber den einschreitenden Polizisten den Tathergang. Er wurde vorläufig festgenommen und auch das Messer, welches laut Aussagen des Opfers als Tatmittel fungierte, wurde sichergestellt. Da beide Männer aufgrund von Alkoholisierung nicht einvernommen werden konnten, werden die Einvernahmen erst am Freitag durchgeführt. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.