Auf dem Weg zur Bergstation des Hirschkogelliftes sind am Donnerstagmittag zwei Skifahrer zusammengestoßen. Eine 17-jährige Deutsche und ein 48-jähriger Kroate fuhren über den sogenannten „Kornock-Schuss“ zum Lift und übersahen sich am Pistenrand. Beide wurden beim Sturz verletzt und von Ersthelfern versorgt. Anschließend wurden sie mit dem Notarzthubschrauber in das LKH Villach geflogen.