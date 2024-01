Ein 17-jähriger in Klagenfurt lebender ungarischer Staatsangehöriger bedrohte am Donnerstag seine Ex-Freundin und zwei Freundinnen (alle im Alter von 14 und 15 Jahren) mehrfach via Sprachnachricht mit dem Umbringen. Die Mädchen informierten die Direktion der Schule, woraufhin diese die Polizei rief. Der Beschuldigte konnte kurz später ebenfalls angetroffen und auf die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße gebracht werden.

Die Mädchen wurden im Beisein der Erziehungsberechtigten zum Sachverhalt einvernommen. Nach der Einvernahme des Beschuldigten im Beisein eines Anwaltes ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt. Der junge Mann wird wegen mehrfacher gefährlicher Drohung zur Anzeige gebracht. Außerdem wurden Annäherungs- und Betretungsverbote gegen den Beschuldigten ausgesprochen.